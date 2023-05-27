Валя Карнавал без лифчика прильнула к камере: бесстыдно оголила свои изящные формы, дразня парней

На этот раз Валя решила нарядиться и снять видео. Она предстала в рваных джинсовых шортах. Блогерша виляла своими прелестями. Серебристый топ-майка облегал ее прелести. Певица наклонилась к камере сверкнув своими округлыми формами. Карнавал стала демонстрировать «ложбинку греха», а потом и плоский живот.

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