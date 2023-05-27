Валя Карнавал без лифчика прильнула к камере: бесстыдно оголила свои изящные формы, дразня парней

Валя Карнавал уже давно стала популярной персоной. Она регулярно появляется на премиях и фестивалях. Блогерша предпочитает выглядеть броско. Она недавно дала понять, что находится на грани расставания с женихом Сашей Стоуном. Звезда теперь все чаще предстает в полуобнаженном виде.
На этот раз Валя решила нарядиться и снять видео. Она предстала в рваных джинсовых шортах. Блогерша виляла своими прелестями. Серебристый топ-майка облегал ее прелести. Певица наклонилась к камере сверкнув своими округлыми формами. Карнавал стала демонстрировать «ложбинку греха», а потом и плоский живот.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие отметили, что она стала еще стройнее. «До чего классная», «Вот это фигурка», «Такая милая», «Ой, как хорошо», «Наряд очень смелый», «Да, прям девочку штормит», «Едва прикрыла сокровенное», «Стоун все уже видел», — стали писать в Сети.