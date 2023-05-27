Алла Пугачева не сможет продать свою дачу за 225 миллионов — помешают долги

На днях стало известно о том, что на Аллу Борисовну Пугачеву подали в суд. Иск поступил от комитета по управлению имуществом администрации городского округа Солнечногорска.

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Выяснилось, что примадонна длительное время не платила за аренду пирса на реке Истра. И теперь районная администрация требует взыскать с певицы основную задолженность в размере 44 тысяч рублей и около 7 тысяч рублей пени.

Этой суммы хватило, чтобы судебные приставы наложили арест на загородную недвижимость артистки. Поэтому, пока вопрос не будет решен, Алла Борисовна не сможет продать свою дачу, которую оценивают в 225 миллионов рублей.

Источник: kp.ru