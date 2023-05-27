Седокова в прозрачном комбинезоне засветила свои «сочные» формы во всей красе: впечатляющее зрелище

Анна Седокова уже давно стала известной персоной. Она много лет была солисткой группы «ВИА Гры». Но теперь ее знают как успешную сольную исполнительницу. Более того, она стала мамой троих детей. Артистка признавалась, что в свои 40 лет не может похудеть. Но недавно она все же удивила род своим преображением.
На этот раз Седокова предпочла облачиться в наряд, который выгодно подчеркнул ее формы. Певица устроила дефиле в белье и прозрачном комбинезоне с эффектом мерцания. Она аккуратно уложила грудь в декольте и выпятила свой ядреный тыл. Анна козырнула округлыми выпуклостями фигуры.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит многодетная мама. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну прям хороша», «Это так горячо», «Просто бесподобные бедра», «Наша Бейонсе», «Это прям впечатляет», «Вау, какая», «Наряд тут вообще не лишний», — прокомментировали пост подписчики.