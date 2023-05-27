Шубская в алом костюме и модном бра щегольнула на празднике: рядом Овечкин и подросшие сыновья

Анастасия Шубская уже много лет состоит в браке с Александром Овечкиным. В свое время они устроили пышную свадьбу. Вскоре дочка Веры Глаголевой стала мамой. Теперь у пары растут сыновья: Сергей и Илья. Спортсмен регулярно проводит время в США, но теперь он с семьей приехал в Москву. Супруги устроили праздник для младшего сына 27 мая в день его рождения.
Если утром Шубская устроила приятный сюрприз имениннику. Примечательно, что супруги украсили гостиную шариками и приготовили для мальчика подарки. А вечером они отметили это событие. Жена хоккеиста облачилась в алый костюм с модными брюками с разрезами. Образ дополнили бело бра и кеды в тон. Анастасия позировала с мужем и сыновьями.
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Анастасия Шубская и Александр Овечкин с детьми. Фото: соцсети звезды
«С днем рождения, наш любимый сыночек», – написала Шубская.
Именинник в рубашке и шортах многих очаровал. Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Ее осыпали комплиментами. «Пусть растет счастливым! Исполнения желаний», «Пусть растет здоровым и счастливым!», «Какие вы классные, высокие, красивые», «Какие все прекрасные», — стали писать подписчики.