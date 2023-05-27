Шубская в алом костюме и модном бра щегольнула на празднике: рядом Овечкин и подросшие сыновья

Если утром Шубская устроила приятный сюрприз имениннику. Примечательно, что супруги украсили гостиную шариками и приготовили для мальчика подарки. А вечером они отметили это событие. Жена хоккеиста облачилась в алый костюм с модными брюками с разрезами. Образ дополнили бело бра и кеды в тон. Анастасия позировала с мужем и сыновьями.

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