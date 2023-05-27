Рудова в стрингах окунула свои прелести в воду — упругий «орех» на прожарке

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она стала популярной актрисой в России. Многие зрители ее знают по сериалу «Татьянин день». В 39 лет она следит за фигурой. Порой блондинка носит смелые наряды. Она предстает в мини-юбках и кукольных платьях. Звезда удивляет фанатов тем, что до сих пор не замужем.
Примечательно, что Рудова недавно отдохнула на Бали. Она в мини-бикини позагорала у бассейна. Актриса окунула свои прелести в воду. Блондинка предпочла подставить свои округлые ягодицы солнцу, болтая ножками в воде. Наталья в стрингах запечатлелась на камеру, грациозно прогнувшись на бортике.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что она умеет лишать сна. «Взбудоражила всех», «Какие формы», «Всегда выглядит бесподобно», «До чего горячая», «Просто блондинка на миллион», «А вот это кадры — эталон», «Какая русалка попалась», — стали писать в Сети.