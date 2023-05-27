Рудова в стрингах окунула свои прелести в воду — упругий «орех» на прожарке

Примечательно, что Рудова недавно отдохнула на Бали. Она в мини-бикини позагорала у бассейна. Актриса окунула свои прелести в воду. Блондинка предпочла подставить свои округлые ягодицы солнцу, болтая ножками в воде. Наталья в стрингах запечатлелась на камеру, грациозно прогнувшись на бортике.

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