Возлюбленная Эмина в черном платье-бюстье блеснула пышным декольте в Каннах: произвела фурор

Эмин Агаларов уже много лет выступает на сцене. Он является известным певцом и бизнесменом. Народный артист Азербайджана также успел стать многодетным отцом. Он участвует в воспитании сыновей Али и Микаила, рожденными в браке с Лейлой Алиевой, а также приемной дочки Амины.

У него есть дочка Афина от второй жены Алены Гавриловой, которой артист развелся, но потом воссоединился.