Возлюбленная Эмина в черном платье-бюстье блеснула пышным декольте в Каннах: произвела фурор

Эмин Агаларов уже много лет выступает на сцене. Он является известным певцом и бизнесменом. Народный артист Азербайджана также успел стать многодетным отцом. Он участвует в воспитании сыновей Али и Микаила, рожденными в браке с Лейлой Алиевой, а также приемной дочки Амины.
У него есть дочка Афина от второй жены Алены Гавриловой, которой артист развелся, но потом воссоединился.
На этот раз Алена приехала в Канны, где проводит время на Лазурном берегу. Она появилась на Каннском кинофестивале. Избранница певица щегольнула на красной дорожке в черном платье-бюстье с откровенным декольте и юбкой-солнце. Образ дополнили босоножки на шпильке. Гаврилова подчеркнула достоинства фигуры.
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Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Даже Эмин был сражен тем, как одета его возлюбленная «Красотка», – заявил он.
«Неральная», «Красота данная богом!», «Какая красота! Естественность», «Куколка», «Невероятная красавица!», «Самая скромная из всех участниц гала-ужина», «Ох, какая», «Просто богиня», — прокомментировали пост подписчики.