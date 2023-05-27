Вот это встреча: Лера Кудрявцева запечатлела свою дочку со звездой сериала «Постучись в мою дверь» в Турции

На этот раз Лера часто делится кадрами с наследницей. Четырехлетняя девочка то и дело красуется в ярких нарядах. 27 мая телеведущая встретила на курорте дочку Серкана Болата актрису Майю Башол. Она с радостью сделала фото с Марией, которая была в белой мини-юбке.

Как оказалось, в турецком отеле обе девочки отдыхают с мамами. К слову, Майя после дебюта в сериале «Постучись в мою дверь» стала настоящей звездой. В ее аккаунте 2,5 миллиона подписчиков, и помимо актерства 8-летняя девочка стала еще и лайфстайл-блогером.

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