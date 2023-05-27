Вот это встреча: Лера Кудрявцева запечатлела свою дочку со звездой сериала «Постучись в мою дверь» в Турции

Лера Кудрявцева привыкла много работать. Она большую часть времени проводит на съемках. При этом в 52 года ей удается молодо выглядеть. Недавно телеведущая отправилась отдыхать в Анталию. Она взяла с собой дочку Марию. А также ей компанию составила Катя Гордон с семьей. Они остановились на роскошной вилле.
На этот раз Лера часто делится кадрами с наследницей. Четырехлетняя девочка то и дело красуется в ярких нарядах. 27 мая телеведущая встретила на курорте дочку Серкана Болата актрису Майю Башол. Она с радостью сделала фото с Марией, которая была в белой мини-юбке.
Как оказалось, в турецком отеле обе девочки отдыхают с мамами. К слову, Майя после дебюта в сериале «Постучись в мою дверь» стала настоящей звездой. В ее аккаунте 2,5 миллиона подписчиков, и помимо актерства 8-летняя девочка стала еще и лайфстайл-блогером.
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Мария Макарова и Майя Башол. Фото: соцсети звезды
Поклонники звезды были восхищены кадром. Многие посчитали, что дочка Леры выглядит сногсшибательно и тоже может построить карьеру в кино, так как обладает обаянием и артистичностью.