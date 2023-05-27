«Трусики вообще не носит?»: Валя Карнавал приспустила юбку рукой, засветив свои «сочные» прелести

На этот раз Валя сделала пикантное фото. Она позировала в своей гостиной. Блогерша облачилась в серебристый топик, а рубашку скинула с плеч. Она захотела оттянуть вниз джинсовую мини-юбку. Певица оголила не только свой плоский живот. Она дерзко демонстрировала свою фигуру. Карнавал была без белья.

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