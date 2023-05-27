«Трусики вообще не носит?»: Валя Карнавал приспустила юбку рукой, засветив свои «сочные» прелести

Валя Карнавал стала одной из самых популярных персон в России среди молодежи. Она снимает ролики для соцсетей, а также поет. В 21 года Валя уже ездит на дорогой машине и носит люксовые наряды. Недавно она чаще выходить в свет на фоне слухов о расставании с Сашей Стоуном. Звезда стала носить смелые образы.
На этот раз Валя сделала пикантное фото. Она позировала в своей гостиной. Блогерша облачилась в серебристый топик, а рубашку скинула с плеч. Она захотела оттянуть вниз джинсовую мини-юбку. Певица оголила не только свой плоский живот. Она дерзко демонстрировала свою фигуру. Карнавал была без белья.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошарашены увиденным. Ее осыпали комплиментами. Многие считают, что она дразнит Стоуна. «Ой, вот это чикуля», «Очень смело», «Стала вести себя неприятно», «Трусики вообще не носит?», «Горячо», «Когда настало лето», «Очень худая», — стали писать подписчики.