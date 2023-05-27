Севастьянова в алом платье по фигуре оголила свои спелые полушария груди: без лифчика взбудоражила народ

Каролина Севастьянова уже давно стала знаменитостью. Она посвятила жизнь художественной гимнастике. В ее копилке много наград, включая олимпийское золото. Но вот уже несколько лет она путешествует, посещает дорогие рестораны и держит себя в форме. Недавно звезда отдыхала в Дубае, а теперь приехала в Канны.
На этот раз Каролина решила принарядиться. Она поделилась пикантными кадрами. Гимнастка облачилась в алое платье по фигуре. Она отказалась от нижнего белья. Чемпионка продемонстрировала пышные полушария груди. Она не стала прятать свою глубокую «ложбинку греха».
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были взбудоражены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего шикарная», «Богини не носят лифчик», «Просто фигура без изъяна», «Декольте такое роскошное», «Само совершенство», — стали писать подписчики.