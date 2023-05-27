Оксана Самойлова призналась, что своей фигурой обязана не только спорту — была пластика

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова честно призналась в том, что ее фигура заметно изменилась после вынашивания и рождения четверых детей.

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И хотя вернуть былую форму полностью не получилось. По словам модели, она полностью довольна тем, как выглядит сейчас ее тело.

Оксана рассказала, что текущими параметрами обязана тренировкам, ограничениям в еде и умелым рукам пластического хирурга.

«Я добилась такой фигуры спортом, правильным питанием. А грудь — пластическими операциями. У меня все замечательно», — заявила Оксана.

Источник: vnimanie.pro