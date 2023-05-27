Где на самом деле находится младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров

Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова заявила, что и младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров уехал из Москвы в США. По ее словам, в России никого из них не осталось.

Никита Пресняков сбежал в Америку в сентябре прошлого года. Как и так называемая журналистка Ксения Собчак, молодой человек бежал пешком через белорусскую границу.

Алла Пугачева вместе с мужем и детьми находятся сейчас в Израиле.

Сама Кристина с мужем и дочкой Клавой живет в Майами уже много лет.

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