Кудрявцева запечатлела дочку на отдыхе: Мария в платье цвета сочной травы и косынке щегольнула на курорте

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она недавно отметила 52-летие. Блондинка не перестает удивлять своим моложавым видом публику. В конце весны она решила устроить отпуск. телеведущая отправилась в Турцию с дочкой Марией и своей подругой Катей Гордон.
На этот раз Кудрявцева вышла на променад с четырехлетней наследницей. Она запечатлела ее на курорте. Мария облачилась в платье цвета сочной травы с рукавами-фонариками и принтом. лук дополнила косынка в тон. Дочка телеведущей красовалась в розовых кроссовках на фоне пальм.
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Мария Макарова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Мария. Многие не перестают отмечать, что она унаследовала лучшее от родителей. «Ну такая красивая», «Скромная прям», «Платье у нее такое летнее! Просто принцесса», «Мамина куколка», «Всегда у Маши наряды модные», — стали писать подписчики.