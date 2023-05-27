Кудрявцева запечатлела дочку на отдыхе: Мария в платье цвета сочной травы и косынке щегольнула на курорте

На этот раз Кудрявцева вышла на променад с четырехлетней наследницей. Она запечатлела ее на курорте. Мария облачилась в платье цвета сочной травы с рукавами-фонариками и принтом. лук дополнила косынка в тон. Дочка телеведущей красовалась в розовых кроссовках на фоне пальм.

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