Нюша в алом бикини обнажила свои «сладкие холмики»: сразила пляж аппетитными формами (горячие кадры)

На новых кадрах Нюша нежилась на пляже. Она предпочла облачиться в алый купальник. Певица была без макияжа и с распущенными волосами. Она покрасовалась на камеру, демонстрируя грудь в лифе-бандо. Артистка предпочла подставить солнцу выпуклости фигуры.

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