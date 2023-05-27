Шубская и Овечкин устроили для младшего сына сюрприз в день рождения: счастливый идет за руку с братом и папой

Недавно пара приехала в Москву. Они проводят отпуск на родине. А 27 мая супруги устроили сюрприз для младшего сына, которому исполнилось три года. Шубская засняла, как муж вывел детей в зал. Именинник держал за руку братика.

Он сначала был хмурый, но его ждала целая комната воздушных шаров и коробка с подарками. Все было украшено в стиле Молнии Маквин из мультика «Тачки».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».