Шубская и Овечкин устроили для младшего сына сюрприз в день рождения: счастливый идет за руку с братом и папой

Александр Овечкин является одним из самых титулованных хоккеистов в мире. Он мечтает завоевать олимпийское золото, так как другие престижные награды у него есть. Также спортсмен обрел счастье в личной жизни. Он счастлив в браке с Анастасией Шубской. Избранница подарила ему сыновей: Сергея и Илью.
Недавно пара приехала в Москву. Они проводят отпуск на родине. А 27 мая супруги устроили сюрприз для младшего сына, которому исполнилось три года. Шубская засняла, как муж вывел детей в зал. Именинник держал за руку братика.
Он сначала был хмурый, но его ждала целая комната воздушных шаров и коробка с подарками. Все было украшено в стиле Молнии Маквин из мультика «Тачки».
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Илья. Многие отметили, что он очень похож на папу. Напомним, что Сергею четыре года. Он стал первенцем у пары. Овечкин не скрывает, что теперь мечтает о дочке. Обычно пара всегда берет детей в путешествия. Старший сын звезды уже проявляет любовь к хоккею.
Дети Александра Овечкина. Фото: соцсети звезды