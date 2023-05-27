К 2025 году в России планируют открыть около 30 «Союзмульткафе»

В декабре 2023 года в аэропорту Домодедово планируется открыть первое «Союзмульткафе» - точку общепита с игровым пространством для детей, использующую популярные образы из отечественных мультфильмов.

На одном таком ресторанчике организаторы проекта не остановятся. К 2025 году они планируют открыть около 30 подобных кафе по всей России. Об этом ТАСС рассказал коммерческий директор киностудии «Союзмультфильм» Владимир Чибисов.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».