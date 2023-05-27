Мать Ксении Собчак купила элитные апартаменты в Монако — теперь соседка с Викторией Боней

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова стала обладательницей элитной недвижимости в Монако, а заодно и соседкой Виктории Бони. По ее словам, член Совета Федерации купила квартиру в одном комплексов в Монте-Карло. Гуляя по улочкам, ведущая показала тот самый дом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

С виду он оказался ничем не примечателен. Это пятиэтаэжка со светлым фасадом и, конечно, с коваными балкончиками. Однако стоимость апартаментов в таком ЖК исчисляется десятками миллионов рублей, если не сотнями.

Новость удивила подписчиков Бони, ведь Людмила Нарусова прежде никогда не говорила, что у нее есть недвижимость за границей. Молчала об этом и Собчак.

Многие поклонники сошлись во мнении, что ведущая намеренно показала дом, так как сама давно конфликтует с Собчак, и не упускает возможности уколоть журналистку, пишет «Комсомольская правда».