«Есть тепленькая рядом»: Шаляпин выдал правду о личной жизни — не одинок

Прохор Шаляпин до сих пор скучает по супруге Татьяне Дэвис, умершей полтора года назад из-за осложнений коронавируса. Бизнесменша была для артиста самой большой любовью в жизни.

После смерти жены артист ни разу не вступал в серьезные отношения и игнорировал вопросы о личной жизни, а на днях певец вдруг признался — он не одинок, рядом всегда есть тот, с кем теплее лежать в кровати и кто разбавляет его серые холостяцкие будни.

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«Кто говорит, что у меня ее нет? Сейчас у меня есть тепленькая, горяченькая рядом. Это моя собачка», — заявил артист, не скрывая улыбки.

Шаляпин добавил, что к отношениям с женщиной он пока не готов, и как долго это состояние продлиться, не знает.

«Пока мне так очень комфортно», — выдал он.

По материалам prozvezd.info