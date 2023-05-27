Портрет Ди Каприо продали на аукционе за 1,3 миллиона долларов: мама актера в восторге

25 мая в Каннах, в рамках знаменитого кинофестиваля, прошел благотворительный аукцион организации amfAR (занимается поддержкой исследований в области СПИДа, профилактикой ВИЧ). Один из лотов был выставлен гигантский портрет актера Леонардо Ди Каприо. И некто из участников купил картину за умопомрачительные 1,3 миллиона долларов.

Сообщается, что 48-летний актер присутствовал при этом. Он пришел в бейсболке, чтобы казаться неприметным, но зато привел свою маму Ирмелин, которая ярко выделялась в желтом платье. Женщина была в восторге от этого события и снимала его на телефон (видео представителя издания Variety Ramin Setoodeh).