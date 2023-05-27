«Я снова негодяй»: Курбан Омаров созрел, чтобы рассказать, изменял ли он Ксении Бородиной

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной – Курбан Омаров – высказался по поводу разрушенного брака со знаменитостью.

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров стали мужем и женой в 2015 году. У пары родилась дочь Теона. Однако родители девочки развелись после шести лет совместной жизни.

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После интервью Ксении Бородиной для YouTube-канала Надежды Стрелец Курбан Омаров посмеялся над бывшей женой. Блогер и бизнесмен не понимает, почему Бородина все еще о нем вспоминает.