«Я снова негодяй»: Курбан Омаров созрел, чтобы рассказать, изменял ли он Ксении Бородиной

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной – Курбан Омаров – высказался по поводу разрушенного брака со знаменитостью.
Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров стали мужем и женой в 2015 году. У пары родилась дочь Теона. Однако родители девочки развелись после шести лет совместной жизни.
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После интервью Ксении Бородиной для YouTube-канала Надежды Стрелец Курбан Омаров посмеялся над бывшей женой. Блогер и бизнесмен не понимает, почему Бородина все еще о нем вспоминает.
«Походу опять какое-то интервью вышло, где я снова негодяй. Счастливый человек никак не угомонится», – заявил Омаров в своем микроблоге.
Примечательно, что Курбан Омаров поинтересовался у своих подписчиков, рассказывать ли ему свою правду о разводе с Ксенией Бородиной.
Напомним, ранее Ксения Бородина с молодым спутником на ковровой дорожке щегольнула модным образом.