Белла Торн снова получила предложение руки и сердца: хвастается бриллиантом в соцсетях

Американская актриса Белла Торн готовится к свадьбе. Но не с Егором Кридом, и не с итальянским красавчиком Бенджамином Масколо. Новым женихом кинозвезды стал малоизвестный продюсер Марк Эммс.
Пара познакомилась в августе 2022 года, на дне рождения общей подруги Кары Делевинь на Ибице.
«Это была любовь с первого взгляда, похожая на восход солнца», - рассказала 25-летняя Белла журналу Vogue.
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Белла Торн принимает поздравления с помолвкой. Снова. Фото: соцсети
Актриса поделилась, что возлюбленный сделал предложение в ее доме в Калифорнии 13 мая. Девушка уже знает, какую хочет свадьбу: чтобы все прошло в поместье в Великобритании, а и у невесты было четыре разных платья.
Торн показала в соцсетях помолвочный перстень, пожаренный женихом, - внушительный прямоугольный бриллиант более 10 карат.