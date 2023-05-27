Белла Торн снова получила предложение руки и сердца: хвастается бриллиантом в соцсетях

Американская актриса Белла Торн готовится к свадьбе. Но не с Егором Кридом, и не с итальянским красавчиком Бенджамином Масколо. Новым женихом кинозвезды стал малоизвестный продюсер Марк Эммс.

Пара познакомилась в августе 2022 года, на дне рождения общей подруги Кары Делевинь на Ибице.

«Это была любовь с первого взгляда, похожая на восход солнца», - рассказала 25-летняя Белла журналу Vogue.

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