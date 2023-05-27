Ева Лонгория сверкнула фигуркой в полупрозрачном платье на красной дорожке в Каннах

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В одном из недавних интервью она рассуждала о двойных стандартах в Голливуде в мужчин и женщин режиссеров.

«Белый мужчина может снять фильм стоимостью 200 миллионов долларов, потерпеть неудачу и получить еще один. Это проблема. Я получаю одну возможность, один шанс, работаю вдвое усерднее, вдвое быстрее, вдвое дешевле», - цитирует Еву издание Variety.

Впрочем, такие обстоятельства не остановили ее от режиссерской карьеры, а наоборот, подпитывали ее энергию.