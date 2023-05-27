Ева Лонгория сверкнула фигуркой в полупрозрачном платье на красной дорожке в Каннах

26 мая американская актриса Ева Лонгория вышла на красную ковровую дорожку Каннского кинофестиваля и очаровала публику полупрозрачным платьем.
Белый наряд 48-летней звезды «Отчаянных домохозяйки» был расшит сверкающим бисером и драгоценными камнями. Вырезы по бокам полностью открывали кожу артистки, а сзади расстилался изысканный шлейф. Ева уложила волосы в элегантную прическу и дополнила образ блестящим макияжем глаз.
Ева Лонгория на Каннском кинофестивале 26 мая 2023 года. Фото: Global Look Press
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В одном из недавних интервью она рассуждала о двойных стандартах в Голливуде в мужчин и женщин режиссеров.
«Белый мужчина может снять фильм стоимостью 200 миллионов долларов, потерпеть неудачу и получить еще один. Это проблема. Я получаю одну возможность, один шанс, работаю вдвое усерднее, вдвое быстрее, вдвое дешевле», - цитирует Еву издание Variety.
Впрочем, такие обстоятельства не остановили ее от режиссерской карьеры, а наоборот, подпитывали ее энергию.