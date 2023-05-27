Анастасия Волочкова предъявила мальдивский загар в откровенном декольте: повод серьезный!

Балерина Анастасия Волочкова – не только гостеприимная хозяйка, но и преданный друг, который всегда стремится быть рядом и в горе, и в радости со своими товарищами. В минувшую пятницу она поспешила на именины к дорогому знакомцу, имя которого предпочла утаить. Для поздравления она выбрала роскошный букет белых роз и запечатлелась на память с цветами.

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Для праздничного повода Волочкова выбрала элегантное платье с откровенным декольте, в котором гордо продемонстрировала мальдивский загар. Подписчики оценили образ балерины и сделали ей массу комплиментов.