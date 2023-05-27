Айза после жалоб на безденежье арендовала виллу за 120 тысяч рублей в месяц

Еще недавно телеведущая Айза-Лилуна Ай рассказывала, что ей нечем платить за обучение сыновей. Поэтому знаменитость просила деньги у отцов своих детей. Однако теперь телеведущая заселяется в дорогостоящее жилье на Бали.

Айза рассказала поклонникам в личном микроблоге, что она теперь будет жить на роскошной вилле. Подписчики экс-возлюбленной рэпера Гуфа тут же навели справки и узнали стоимость такого жилья. В комментариях в социальной сети они устроили бурное обсуждение.

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Оказалось, аренда этой виллы составляет четыре тысячи рублей в сутки. В месяц – это около 120 тысяч рублей. А покупка такой недвижимости обойдется Айзе в 18 миллионов рублей.