Новости шоу-бизнеса: куда уехал из страны младший сын Орбакайте, почему Костомаров будет лежать в больнице все лето, на ком женится Головин

Головин женится

Актер Александр Головин, которого вся страна знает по роли суворовца Максима Макарова в сериале «Кадетство», сделал предложение своей девушке, актрисе Саше Поповой. Они вместе уже три года.

Сын Орбакайте уехал из России

Младший сын Кристины Орбакайте уехал за океан, похоже, поближе к маме, живущей в Нью-Йорке. Об этом сообщают СМИ. По настоящее время о юноше ничего не было слышно.

Костомарова оставляют в больнице на все лето

Роман Костомаров останется в больнице, ни о какой выписке в конце месяца уже не идет речи. С фигуристом работают психологи, его ментальное здоровье оставляет желать лучшего. Вероятно, в стенах медучреждения он пробудет до осени.