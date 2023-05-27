Клава Кока обмотала отрепьем телеса: фрагменты красно-белой одежды едва прикрывают интимное

Певица Клавдия Высокова, наиболее популярная как Клава Кока, перед своим выступлением традиционно поделилась селфи в полном сценическом образе. Красавица продемонстрировала очередной свой наряд в стиле «отрепье». Лоскуты ткани, которая местами и вовсе отсутствовала, едва прикрывали интимное, но артистке такой фасон нравится.

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Кока составила настоящий ансамбль с мужчинами из своего шоу-балета, которых назвала гаремом. Артистка часто потешается над тем, как провоцирует людей своими нарядами, и коллеги вокруг – не исключение.