«Ядом исходить и поливать россиян грязью»: про Пугачеву высказался народный артист Пашутин

Народный артист РФ Александр Пашутин высказался о поведении Аллы Пугачевой после ее эмиграции в Израиль. Артистка не смогла молча переехать из страны. Она объявила, что приняла точку зрения своего пятого мужа, отметившегося антироссийскими заявлениями, и успела оскорбить поклонников. Этого не может понять Пашутин. Ведь до сих пор некоторые люди защищают артистку.

«Какая она «певица на века»? Посмотрите шоу «Голос» и другие – сколько у нас ребят талантливых! А у Пугачевой уже голоса нет, она давно не поет. Ума хватает только на то, чтобы ядом исходить и поливать россиян грязью», - высказался актер в разговоре с aif.ru.

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