Туктамышева выказала себя без бюстгальтера: взгляд так и притягивает

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева по окончании сезона поспешила в отпуск. Красавица выбрала для себя отдаленное направление и улетела за океан – в Мексику. Прогулки, новые впечатления и экскурсии – спортсменка решила как следует перезагрузиться.

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Буквально два дня – и фигуристка уже посвежела и выглядит отдохнувшей. Елизавета поделилась селфи из гостиничного номера, и зрителей привлекла не только свежесть спортсменки. Люди обратили внимание, что Туктамышева позирует в одной маечке, без бюстгальтера.