Гузееву застукали в постели с известным актером: он в трусах, она на себя одеялко стыдливо тянет

Звезда кино и телевидения Лариса Гузеева внезапно оказалась в постели с известным актером. 64-летняя актриса показала, как это было. Она возлежала в кровати, стыдливо натягивая на себя одеялко, а к ней сзади пристроился знаменитый актер из сериала «Улицы разбитых фонарей».

«Через 40 лет нужно было встретиться с однокурсником, чтобы вот это вот безобразие случилось с нами. Саша Лыков», - представила партнера Гузеева.

Лыков лежал в трусах. В свое оправдание произнес: «Я промолчу. У мужчины свое дело» и по-хозяйски закинул ногу на свою спутницу, не переставая обнимать. За процессом наблюдала целая съемочная группа – по всей видимости, звезды снимаются в новом кино.

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