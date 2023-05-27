Валя Карнавал едва втиснула ядреный бюст в тесное декольте: еле дышит, чтоб не треснуло по швам

Блогер, певица Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, по возвращении из Таиланда сразу с головой ушла в работу. Но выделить время на любимые соцсети у красотки даже при загруженном графике – это святое, поэтому исполнительница хита «Ромашки» устроила фотосессию на парковке.

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Поразила подписчиков не выбранная локация, а смелость Вали выгуливать столь откровенное декольте. Красавица, обладающая пышными формами, едва втиснула в тесный корсет свой ядреный бюст. Лямки на завязках, кажется, вот-вот развяжутся, а сама Валя будто дышит с трудом – еще вдох, и точно где-то треснет по швам.