Чемпион мира сделал скандальное заявление в адрес Романа Костомарова: вот что сказал спортсмен

Чемпион мира по фехтованию, член паралимпийской сборной России Роман Федяев высказался в адрес фигуриста Романа Костомарова, перенесшего ампутацию конечностей. Сейчас звезду танцев на льду готовят к протезированию, однако о выписке вести речь перестали – его психологическое состояние оставляет желать лучшего.

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В это время Федяев заметил, что Костомаров «поплатился за свои действия серьезной ценой». Он прокомментировал ситуацию фигуриста: «Никто его не заставлял окунаться в прорубь». Напомним, что в январе олимпийский чемпион серьезно заболел пневмонией и работал на льду, однако его отец опроверг купание в проруби на Крещение.

«У меня его история не вызывает большого сочувствия, я сам на протезе уже десять лет... Знаю, как можно легко и спокойно жить с протезами. Первые два-три года - это ад, который надо перетерпеть. Сильно больно будет. Но если это все перетерпеть, то проблемы уйдут, кожа и сосуды перестроятся, жизнь станет хорошей», - высказался News.ru Федяев о ситуации Костомарова.

Сам Федяев лишился ноги и теперь живет с протезом. Но слова фехтовальщика возмутили экс-тренера Костомарова, Александра Жулина. Он прокомментировал их сайту Metaratings.