Сорокалетие отметила и начала стремительно стареть: Вера Брежнева напугала внешностью старушки — нечесаные волосы, перекосившееся лицо

Бывшая солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева, отметившая в марте этого года свое 41-летие, похоже, окончательно утратила былой лоск.

Некогда признанная красавица, судя по последним кадрам в Сети, превратилась в обычную, уставшую от жизни и времени женщину.

В микроблоге Вера Брежнева разместила видео, на котором предстала не в лучшем виде. Вера Брежнева перестала ухаживать за своими волосами. Певица обросла и, такое ощущение, что перестала причесываться.

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