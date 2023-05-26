Сорокалетие отметила и начала стремительно стареть: Вера Брежнева напугала внешностью старушки — нечесаные волосы, перекосившееся лицо

Бывшая солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева, отметившая в марте этого года свое 41-летие, похоже, окончательно утратила былой лоск.
Некогда признанная красавица, судя по последним кадрам в Сети, превратилась в обычную, уставшую от жизни и времени женщину.
В микроблоге Вера Брежнева разместила видео, на котором предстала не в лучшем виде. Вера Брежнева перестала ухаживать за своими волосами. Певица обросла и, такое ощущение, что перестала причесываться.
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Поклонники Веры Брежневой так же обратили внимание на возрастные изменения и немного покосившееся лицо певицы. В Сети не понимают, что произошло с красавицей Верой Брежневой, почему после сорока лет она начала так стремительно стареть.
Сама же Вера Брежнева делает вид, что все в порядке, и оставляет жизнеутверждающие комментарии под видео.
«Хорошие новости и встречи сегодня подняли настроение», — написала Вера Брежнева.
Вера Брежнева теперь выглядит так. Фото: соцсети