Вынырнула из бассейна, мокрая вся: Наталья Рудова в микро-трусиках бесстыдно светанула «крепким орешком» - ягодицы что надо

Звезда сериалов Наталья Рудова чуть больше, чем через месяц отпразднует свое сорокалетие. Но судя по всему, Наталья Рудова ощущает себя 25-летней дивой.
Словно юная девушка, она нещадно эксплуатирует свое тело, демонстрируя его поклонникам. В микроблоге фотографии Натальи Рудовой в бикини - самые частотные. Порой, она достает их из архива.
На этот раз Наталья Рудова вспомнила, как отдыхала на Мальдивах.
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Наталья Рудова поделилась снимком, на котором запечатлена в бассейне в микро-бикини. Кадр демонстрирует все прелести Натальи Рудовой, в особенности, ее «крепкий орешек». Ягодицы у актрисы красивые, подкаченные, округлые.
Наталья Рудова только что вынырнула из бассейна. Ее тело мокрое, что придает снимку еще большей пикантности.
Наталья Рудова в микро-бикини. Фото: соцсети