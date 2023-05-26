Вынырнула из бассейна, мокрая вся: Наталья Рудова в микро-трусиках бесстыдно светанула «крепким орешком» - ягодицы что надо

Звезда сериалов Наталья Рудова чуть больше, чем через месяц отпразднует свое сорокалетие. Но судя по всему, Наталья Рудова ощущает себя 25-летней дивой.

Словно юная девушка, она нещадно эксплуатирует свое тело, демонстрируя его поклонникам. В микроблоге фотографии Натальи Рудовой в бикини - самые частотные. Порой, она достает их из архива.

На этот раз Наталья Рудова вспомнила, как отдыхала на Мальдивах.

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