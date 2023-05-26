Вынырнула из бассейна, мокрая вся: Наталья Рудова в микро-трусиках бесстыдно светанула «крепким орешком» - ягодицы что надо

Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Актриса Наталья Рудова обожает демонстрировать свое тело.

Звезда сериалов Наталья Рудова чуть больше, чем через месяц отпразднует свое сорокалетие. Но судя по всему, Наталья Рудова ощущает себя 25-летней дивой.

Словно юная девушка, она нещадно эксплуатирует свое тело, демонстрируя его поклонникам. В микроблоге фотографии Натальи Рудовой в бикини - самые частотные. Порой, она достает их из архива.

На этот раз Наталья Рудова вспомнила, как отдыхала на Мальдивах.

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Наталья Рудова поделилась снимком, на котором запечатлена в бассейне в микро-бикини. Кадр демонстрирует все прелести Натальи Рудовой, в особенности, ее «крепкий орешек». Ягодицы у актрисы красивые, подкаченные, округлые.

Наталья Рудова только что вынырнула из бассейна. Ее тело мокрое, что придает снимку еще большей пикантности.

Наталья Рудова в микро-бикини. Фото: соцсети

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