Синеглазка с темными волосами: Ира Пингвинова из «Дома-2» показала подросшую дочку Милану — красавица с внешностью ангела

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пингвинова одна воспитывает дочку Милану после разрыва с отцом девочки Димой Чайковым. Папа не особо интересуется малышкой. Вероятно, отца девочке заменит будущий муж Ирины Пингвиновой, который не так давно сделал ей предложение руки и сердца.
В эти дни Ира Пингвинова вместе с дочкой Миланой находится в Дубае. Ира Пингвинова поделилась в микроблоге снимком с пляжа, на котором запечатлелась на руках с Миланой, которой два с половиной года.
Девочка невероятно хорошенькая. У нее серо-синие глаза и темные волосы. Поклонники Иры Пингвиновой сходятся во мнении, что у Миланы внешность ангела, а сама она — настоящая красотка.
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Ира Пингвинова с дочкой Миланой. Фото: соцсети
«Милана впервые в другой стране, а я впервые в Дубае. В самом аэропорту на пересадках я была вроде раз 10 и вот теперь удалось посмотреть город. Тут очень красиво и есть абсолютно все! И кстати, тут очень любят детей, как мне показалось», — поделилась своими наблюдениями Ирина Пингвинова в микроблоге.