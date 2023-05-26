Синеглазка с темными волосами: Ира Пингвинова из «Дома-2» показала подросшую дочку Милану — красавица с внешностью ангела

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пингвинова одна воспитывает дочку Милану после разрыва с отцом девочки Димой Чайковым. Папа не особо интересуется малышкой. Вероятно, отца девочке заменит будущий муж Ирины Пингвиновой, который не так давно сделал ей предложение руки и сердца.

В эти дни Ира Пингвинова вместе с дочкой Миланой находится в Дубае. Ира Пингвинова поделилась в микроблоге снимком с пляжа, на котором запечатлелась на руках с Миланой, которой два с половиной года.

Девочка невероятно хорошенькая. У нее серо-синие глаза и темные волосы. Поклонники Иры Пингвиновой сходятся во мнении, что у Миланы внешность ангела, а сама она — настоящая красотка.

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