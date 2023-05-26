Марину Африкантову жестко высмеяли в Сети за фото в ресторане — даже с Таней Мусульбес сравнили

Марина Африкантова продолжает свой затянувшийся отдых в Эмиратах. Девушка приходит в себя после громкого расставания с неверным супругом Романом Капаклы. И рассказывает подписчикам обо всем, что с ней происходит.

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На днях Марина зашла в ресторан и нашла там большого плюшевого медведя. Игрушечный зверь сидел за столиком, и девушка с радостью присоединилась к нему. Африкантова обняла мягкого мишку и сделала милый снимок для своего бога. Девушка спросила у подписчиков: «Смотримся вместе?», но вместо комплиментов получила кучу хейта.

Недоброжелатели настолько разошлись, что даже стали сравнивать хозяйку блога с любовницей ее мужа. Говоря о том, что Таня Мусульбес более зрелая и интересная.