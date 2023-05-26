Марину Африкантову жестко высмеяли в Сети за фото в ресторане — даже с Таней Мусульбес сравнили

Марина Африкантова продолжает свой затянувшийся отдых в Эмиратах. Девушка приходит в себя после громкого расставания с неверным супругом Романом Капаклы. И рассказывает подписчикам обо всем, что с ней происходит.
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На днях Марина зашла в ресторан и нашла там большого плюшевого медведя. Игрушечный зверь сидел за столиком, и девушка с радостью присоединилась к нему. Африкантова обняла мягкого мишку и сделала милый снимок для своего бога. Девушка спросила у подписчиков: «Смотримся вместе?», но вместо комплиментов получила кучу хейта.
Недоброжелатели настолько разошлись, что даже стали сравнивать хозяйку блога с любовницей ее мужа. Говоря о том, что Таня Мусульбес более зрелая и интересная.
«Больше, конечно, смотреться не с кем, хоть с игрушкой», «Осталось только с медведем ходить кругом», «Женщине под сорок лет! Все пытается кому-то что-то доказать! Какие-то видосики, фоточки, риллсы, встречи, тусовки, пьянки, хождения по магазинам! Да не интересна ты никому. Роме — тем более! У него младше, но намного зрелее тебя женщина в интеллектуальном плане! Хватит уже в девочку играть! Уже бабкой пора становиться в твоем возрасте!» — обрушились на Марину с критикой хейтеры.