«Подобная Богу»: Алиана Устиненко нарядила дочку в шапочку с «ушками» оттенка ванили – мамина куколка по имени Микаэлла

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко рассекретила имя дочери и озвучила фамилию и отчество малышки.

«Меченкова Микаэлла Максимовна. Значение имени: подобная Богу. От имени Михаил», — поделилась Алиана Устиненко.

Она рассказала также, что имя, понравившееся всем, для девочки придумал ее старший брат, сын Алианы от Саши Гобозова Роберт.

«Чтобы вы понимали, даже папе моему понравилось имя! Потому что оно, как оказалось, еще и армянское. Он сказал, что в Армении есть Микаэл и Микаэлла. В общем, всем угодили. Правда, папа хотел Лану, родные мужа — Рамину, а дедушка — Ларису. Но все-таки это наша доча, поэтому решали внутри своей семьи», — поделилась Алиана Устиненко в микроблоге.

Публикацию Алиана Устиненко сопроводила снимками с прогулки с дочкой. В кадре она позировала с малышкой на руках. Маленькая Микаэлла выглядит как хорошенькая куколка в костюме цвета ванили и шапочке с забавными «ушками».

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