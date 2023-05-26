«Перестали контактировать»: стало известно, почему Волочкова не придет на выпускной к дочери Ариадне

Мачеха дочери артистки Анастасии Волочковой рассказала, почему знаменитость не придет на выпускной Ариадны.
В этом году дочь балерины Волочковой и бизнесмена Вдовина покидает стены школы. Однако на выпускной девушки родная мать не придет.
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«Ариша готовится сама к выпускному, платье уже заказано. Она за полгода знала точно, чего хочет. Что касается выпускного, то в ее отношения с мамой никто из нашей семьи не вмешивается», — рассказала мачеха Ариадны.
«История с выпускным — это какие-то их внутренние конфликты и обсуждения. Они общаются волнами: то да, то нет. Недавно Ариша на каком-то концерте у Волочковой выступала, потом перестали контактировать. Мне кажется, так у всех подростков, перепады настроения. То любишь родителей, то ненавидишь», — объяснила Елена Николаева в беседе с Woman.ru.
Елена Николаева. Фото: соцсети
Самой Николаевой тоже не будет из-за дел по работе:
«Папа пойдет и парень Ариши. Но сейчас выпускники уже настолько взрослые, самостоятельные, что им и не нужны никакие гости. Для нас выпускной был событием, волнующим. Мы плакали, школа, учителя. А они относятся как к очередному этапу в жизни, быстро проскочили и дальше. Стерлись границы, пиетета к выпускным уже нет».