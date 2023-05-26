«Перестали контактировать»: стало известно, почему Волочкова не придет на выпускной к дочери Ариадне

«История с выпускным — это какие-то их внутренние конфликты и обсуждения. Они общаются волнами: то да, то нет. Недавно Ариша на каком-то концерте у Волочковой выступала, потом перестали контактировать. Мне кажется, так у всех подростков, перепады настроения. То любишь родителей, то ненавидишь», — объяснила Елена Николаева в беседе с Woman.ru.