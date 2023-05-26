В белом поло Burberry: каким красавчиком стал сын Жени Феофилактовой от Антона Гусева — еще и отличник

Бывшая участница «Дома-2» Женя Феофилактова гордится своим сыном Даниэлем, которого родила в браке с Антоном Гусевым.

Мальчик растет умным и красивым. Женя Феофилактова ведет микроблог сына, в котором рассказывает о его достижениях и размещает снимки Даниэля.

На этот раз Даниэль предстал в момент, когда он только вышел из школы. Даниэль облачен в белое поло Burberry с принтом на рукавах в виде знаменитой клетки. В руках сын Жени Феофилактовой держит похвальный лист.

«Можете меня поздравить. Я окончил 3 класс с отличием, в принципе, как и всегда», — написано под фото от имени Даниэля.

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