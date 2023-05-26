«Мы обнялись, поплакали и разошлись в разные стороны»: Таня Мусульбес впервые рассказала о причинах развода со вторым мужем

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Напомним, Таня Мусульбес вышла замуж за Сергея Михеева через три месяца после официального развода с Виктором Литвиновым. Второе замужество Тани Мусульбес продлилось полтора года - с февраля 2020 года - по лето 2022 года.

Сейчас Таня Мусульбес в отношениях с Романом Капаклы.