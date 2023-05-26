«Мы обнялись, поплакали и разошлись в разные стороны»: Таня Мусульбес впервые рассказала о причинах развода со вторым мужем

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес впервые решилась откровенно рассказать о разводе, который пережила год назад. Таня Мусульбес раскрыла причины разрыва со вторым мужем Сергеем Михеевым, к которому ушла от Вити Литвинова.
«В последнее время это были отношения брата и сестры. Никакой любви, никакой любовной связи. Мы не переписывались в разлуке, не интересовались, как дела. И я стала задумываться, что, наверное, нашим отношениям пришел конец. Однажды мне звонит мой муж и говорит, что занял все наши деньги, и ему их не отдают. Когда я приехала домой, он сказал мне о том, что он меня разлюбил. Ему больше не хочется ухаживать за мной и дарить мне цветы. Я сказала: «Окей». Мы обнялись, поплакали, что этому всему пришел конец, и разошлись в разные стороны», - поделилась Таня Мусульбес с подписчиками.
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Напомним, Таня Мусульбес вышла замуж за Сергея Михеева через три месяца после официального развода с Виктором Литвиновым. Второе замужество Тани Мусульбес продлилось полтора года - с февраля 2020 года - по лето 2022 года.
Сейчас Таня Мусульбес в отношениях с Романом Капаклы.