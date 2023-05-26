«Неизбежная сопутствующая часть беременности»: жена T-Killah с трудом касается запястьев после родов

Жена рэпера T-Killah поделилась трудностями, с которыми ей пришлось столкнуться во время беременности и после нее.
Напомним, в марте этого года Мария Тарасова и ее муж Александр Тарасов, известный как артист T-Killah, стали родителями мальчика. Малыш родился в Аргентине.
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33-летняя телеведущая вспомнила, как непросто ей пришлось во время беременности.
«На восьмом месяце беременности у меня начали болеть руки, запястья преимущественно. Болели они очень странно, в специфических положениях, при касании. И если посмотреть на мою одну и другую руку, то можно увидеть, что запястья чуть более выражены, чем должно быть», – рассказала Мария.
Специалисты объяснили Марии, что такое бывает у беременных:
«Возможно, отеки скапливаются и в суставах в том числе, поэтому больно. Но это пройдет с родами. Я, честно говоря, думала, что виной всему отеки, потому что много набрала за беременность. Я ощущала тяжесть этого дополнительного веса, мне было больно ходить. Отекали пальцы, я не могла носить кольца. И суставы отекали. Я думала, что это неизбежная сопутствующая часть беременности».
Вот только проблема не решилась после родов. После долгих обследований и переживаний Тарасова узнала, что проблема возникла из-за зажимов в спине. Об этом знаменитость рассказала в своем YouTube-блоге KAKDELA.