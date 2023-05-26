«Неизбежная сопутствующая часть беременности»: жена T-Killah с трудом касается запястьев после родов

Жена рэпера T-Killah поделилась трудностями, с которыми ей пришлось столкнуться во время беременности и после нее.

Напомним, в марте этого года Мария Тарасова и ее муж Александр Тарасов, известный как артист T-Killah, стали родителями мальчика. Малыш родился в Аргентине.

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33-летняя телеведущая вспомнила, как непросто ей пришлось во время беременности.