Большущие глаза, открытая улыбка: как выглядит подросший сын Елены Николаевой от Игоря Вдовина — такой хорошенький

Телеведущая Елена Николаева в браке с экс-гражданским мужем балерины Анастасии Волочковой, бизнесменом и доктором юридических наук Игорем Вдовиным воспитывает сына Александра.

В микроблоге Елена Николаева периодически демонстрирует фото и видео с участием наследника, которому уже почти полтора года.

На этот раз Елена Николаева запечатлела сына во время прогулки по лужайке с цветами. Малыш Александр срывает одуванчик и протягивает его маме, а та дует на него, создав маленькую летнюю метель из снежок-одуванчиков.

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