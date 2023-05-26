Большущие глаза, открытая улыбка: как выглядит подросший сын Елены Николаевой от Игоря Вдовина — такой хорошенький

Телеведущая Елена Николаева в браке с экс-гражданским мужем балерины Анастасии Волочковой, бизнесменом и доктором юридических наук Игорем Вдовиным воспитывает сына Александра.
В микроблоге Елена Николаева периодически демонстрирует фото и видео с участием наследника, которому уже почти полтора года.
На этот раз Елена Николаева запечатлела сына во время прогулки по лужайке с цветами. Малыш Александр срывает одуванчик и протягивает его маме, а та дует на него, создав маленькую летнюю метель из снежок-одуванчиков.
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В кадре видно, что у Александра большущие глаза и открытая улыбка, он очаровательный и очень хорошенький малыш.
Напомним, сын Елены Николаевой и Игоря Вдовина родился в декабре 2021 года. В июне мальчику исполнится полтора годика.
Сын Елены Николаевой и Игоря Вдовина. Фото: скрин соцсети