Гусеву назло! Романец в роскошном белом наряде и шляпе покрасовалась на красной дорожке Каннского кинофестиваля — кинодива

Как выясняется, Виктория Боня — не единственная выпускница реалити-шоу «Дом-2», блиставшая на кинофестивале в Каннах. Экс-участница проекта Вика Романец тоже отметилась на престижном кино-форуме во Франции.

В микроблоге Вика Романец поделилась кадрами с красной дорожки, на которой она красовалась в роскошном кипенно-белом костюме, состоящем из жакета с юбкой, и белой шляпе. Выглядела Вика Романец при этом, как самая настоящая кинодива. Поклонники даже позлословили, что Романец точно удалось позлить бывшего мужа Антона Гусева, для которого стала просто недосягаема.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».