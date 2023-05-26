Очаровательный рыжик: сбежавшая в США Катя Токарева из «Дома-2» показала подросшего сына от Юры Слободяна — уже год

Катя Токарева с сыном Марком. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Катя Токарева засняла, как малыш Марк пальчиками погасил свечку на торте и не заплакал. Мужчина!

Бывшие участники «Дома-2», супруги Катя Токарева и Юрий Слободян год назад впервые стали родителями. Двадцать пятого мая 2022 года на свет в одном из роддомов Польши появился их сын Марк.

Первый день рождения малыша Катя Токарева и Юрий Слободян праздновали уже в США. В микроблоге Катя Токарева поделилась кадрами, на которых запечатлен ее сын Марк и его праздничный торт. Мальчик смело потушил пальчиками именинную свечку в виде цифры один и даже не хныкнул. Мужчина растет! 

Судя по всему, Марк из блондина начал превращаться в рыжика. Его волосы были белыми, а теперь приобрели желтоватый оттенок.

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«Ура! 1 год! Пролетел, скоро будем в университет провожать», — написала под видео Катя Токарева.

Напомним, Катя Токарева и Юрий Слободян несколько лет назад уехали из России. Пара сначала поселилась в Польше, а зимой 2023 года перебралась в США на ПМЖ.

Сын Кати Токаревой и Юры Слободяна. Фото: скрин соцсети

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