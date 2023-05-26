Очаровательный рыжик: сбежавшая в США Катя Токарева из «Дома-2» показала подросшего сына от Юры Слободяна — уже год

Бывшие участники «Дома-2», супруги Катя Токарева и Юрий Слободян год назад впервые стали родителями. Двадцать пятого мая 2022 года на свет в одном из роддомов Польши появился их сын Марк.

Первый день рождения малыша Катя Токарева и Юрий Слободян праздновали уже в США. В микроблоге Катя Токарева поделилась кадрами, на которых запечатлен ее сын Марк и его праздничный торт. Мальчик смело потушил пальчиками именинную свечку в виде цифры один и даже не хныкнул. Мужчина растет!

Судя по всему, Марк из блондина начал превращаться в рыжика. Его волосы были белыми, а теперь приобрели желтоватый оттенок.

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