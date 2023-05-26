Туфли Аллы Пугачевой выставлены на продажу за один миллион рублей

Эпатажный музыкант, входивший в состав группировки «Ленинград», Стас Барецкий выставил на продажу туфли Аллы Пугачевой. Он пытается выручить за них один миллион рублей.

СМИ об этом сообщил пресс-секретарь Барецкого Вадим Горжанкин.

«Я начал распродавать имущество Аллы Борисовны, которое осталось в замке после того, как он был продан. В первую очередь я решил распрощаться с туфлями Аллы Борисовны», — заявил Стас Барецкий, при этом никаких подробностей о продаже особняка выдавать не стал.