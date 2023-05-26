Александр Головин из сериала «Кадетство» сделал предложение своей девушке почти через три года

На днях стало известно о том, что актер Александр Головин, которого вся страна знает по роли суворовца Максима Макарова в сериале «Кадетство», сделал предложение своей девушке Саше Поповой.

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С коллегой по актерскому ремеслу Александр встречается уже почти три года. Девушка тоже снимается в кино. Зрителям она известна по сериалам «След», «Кулагины» и «Ева, рожай!».

Звездная пара выглядит очень счастливой. Но о дате торжества влюбленные пока молчат. Поэтому будем наблюдать за дальнейшим развитием событий.

Источник: kp.ru