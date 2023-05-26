«Ты мой бегемотик маленький»: Наталья Фриске засняла первые шаги подросшей дочери-пухляшки

Родная сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске уже второй год наслаждается статусом молодой мамы. Жанна Фриске души не чает в своей годовалой дочери Луне и часто делится кадрами с ней в микроблоге.

На этот раз Наталья Фриске рассказала о большом достижении Луны. Ее дочка-пухляшка сделала самостоятельные первые шаги.

Наталья Фриске поделилась видео, которым запечатлела бесценные моменты.

«Вставай! Иди ко мне! Молодец», - командует Наталья Фриске Луне за кадром.

Луна поднимается и послушно делает пару шагов сама, а затем плюхается на попку и добирается до мамы ползком - так привычнее.