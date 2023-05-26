«Ты мой бегемотик маленький»: Наталья Фриске засняла первые шаги подросшей дочери-пухляшки

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Родная сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске радуется успехам годовалой Луны.

Родная сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске уже второй год наслаждается статусом молодой мамы. Жанна Фриске души не чает в своей годовалой дочери Луне и часто делится кадрами с ней в микроблоге.

На этот раз Наталья Фриске рассказала о большом достижении Луны. Ее дочка-пухляшка сделала самостоятельные первые шаги.

Наталья Фриске поделилась видео, которым запечатлела бесценные моменты.

«Вставай! Иди ко мне! Молодец», - командует Наталья Фриске Луне за кадром.

Луна поднимается и послушно делает пару шагов сама, а затем плюхается на попку и добирается до мамы ползком - так привычнее.

«Ты мой бегемотик маленький», - умилилась Наталья Фриске.

Наталья Фриске дала понять, что гордится достижениями годовалой Луны.

«Ураааа, первые шаги! Ждем поздравлений», - написала она под видео.

Поклонники тут же отозвались на просьбу и принялись поздравлять Наталью Фриске и Луну с первыми шагами.

Напомним, дочь Натальи Фриске родилась 8 апреля. Сейчас Луне год и почти два месяца.

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