«Ты мой бегемотик маленький»: Наталья Фриске засняла первые шаги подросшей дочери-пухляшки

Родная сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске уже второй год наслаждается статусом молодой мамы. Жанна Фриске души не чает в своей годовалой дочери Луне и часто делится кадрами с ней в микроблоге.
На этот раз Наталья Фриске рассказала о большом достижении Луны. Ее дочка-пухляшка сделала самостоятельные первые шаги.
Наталья Фриске поделилась видео, которым запечатлела бесценные моменты.
«Вставай! Иди ко мне! Молодец», - командует Наталья Фриске Луне за кадром.
Луна поднимается и послушно делает пару шагов сама, а затем плюхается на попку и добирается до мамы ползком - так привычнее.
«Ты мой бегемотик маленький», - умилилась Наталья Фриске.
Наталья Фриске дала понять, что гордится достижениями годовалой Луны.
«Ураааа, первые шаги! Ждем поздравлений», - написала она под видео.
Поклонники тут же отозвались на просьбу и принялись поздравлять Наталью Фриске и Луну с первыми шагами.
Напомним, дочь Натальи Фриске родилась 8 апреля. Сейчас Луне год и почти два месяца.