«У меня тоже будет лялька!»: Виктория Боня заявила о желании родить второго ребенка

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня пришла на встречу с блогершей Александрой Беляковой. Знаменитость потрогала беременную подругу за живот и удивила поклонников.

Напомним, Виктория Боня воспитывает дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита. Боня так и не стала женой состоятельного Смерфита. Пара рассталась после семи лет отношений.

В последнее время Боня не скрывает, что счастлива в новых отношениях. При этом Виктория не раскрывает личность возлюбленного.