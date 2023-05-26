«У меня тоже будет лялька!»: Виктория Боня заявила о желании родить второго ребенка

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня пришла на встречу с блогершей Александрой Беляковой. Знаменитость потрогала беременную подругу за живот и удивила поклонников.
Напомним, Виктория Боня воспитывает дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита. Боня так и не стала женой состоятельного Смерфита. Пара рассталась после семи лет отношений.
В последнее время Боня не скрывает, что счастлива в новых отношениях. При этом Виктория не раскрывает личность возлюбленного.
Недавно Виктория Боня встретилась со своей подругой – блогершей Александрой Беляковой. Предпринимательница и певица Белякова сейчас в положении. Виктория поздравила Сашу с этим прекрасным событием и потерла живот беременной. Согласно примете, теперь Боня тоже должна забеременеть.
«Все, я потерла животик Саши, теперь у меня будет тоже лялька», – отметила Виктория в личном микроблоге.
К слову, Боня говорит о желании родить второго ребенка уже не в первый раз. Во время домашней фотосессии с дочкой Виктория призналась, что хотела бы взять наследницу на руки, как новорожденную. В такие минуты Боне очень хочется стать мамой во второй раз.