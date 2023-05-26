«В четверг на районе. Несите стулья!»: Артур Смольянинов* опустился до квартирников в США

Покинувший Россию и наделавший скандальных заявлений актер Артур Смольянинов* отправился покорять Америку. В США Артур Смольянинов* намеревался показать спектакль по Иосифу Бродскому.

Однако артист не учел главного — заокеанская требовательная и не очень публика, даже русскоязычная, о нем никогда ничего не слышала и билеты на его выступления покупать не стала.

Так что Артуру Смольянинову* пришлось довольствоваться квартирником, на который еле-еле пришло порядка тридцати человек.

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