Покинувший Россию и наделавший скандальных заявлений актер Артур Смольянинов* отправился покорять Америку. В США Артур Смольянинов* намеревался показать спектакль по Иосифу Бродскому.
Однако артист не учел главного — заокеанская требовательная и не очень публика, даже русскоязычная, о нем никогда ничего не слышала и билеты на его выступления покупать не стала.
Так что Артуру Смольянинову* пришлось довольствоваться квартирником, на который еле-еле пришло порядка тридцати человек.
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«В четверг на районе Артур Смольянинов* — на квартирнике в прекрасном гостеприимном доме в Сан-Рафаэле. Договорились именно сейчас и именно для нас. Спонтанная встреча. Несите стулья!» — так зазывали в соцсетях.
Смотреть спектакль по Бродскому с участием Смольянинова* тоже желающих нашлось мало, залы были полупустыми.
Не помогла даже помощь дочери Владимира Машкова, Марии, которая в своих соцсетях размещала объявление о гастролях Смольянинова*. Дешевые билеты по 45 долларов продать не удалось.
По материалам kp.ru
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента;
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.