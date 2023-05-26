Барби оказалась в реальном мире и обомлела: вышел новый трейлер фильма с Марго Робби в роли куклы

25 мая кинокомпания Warner Bros. выпустила полноценный трейлер нового фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом. Ролик удовлетворил интерес зрителей, которые гадали, как именно режиссер Грета Гервиг решила подать историю знаменитой куклы.

Итак, даже без русского дубляжа становится понятно, что изначально Барби и Кен живут вместе с другими людьми-куклами в некой волшебной стране (тот самый Барби-ворлд из песни), где все яркое, игрушечное и приторно-идеальное. Коттеджи открыты, словно кукольные домики, и вокруг происходит магия, очень похожая на то, будто персонажами играет большой невидимый ребенок.

Так и есть — Барби существует в своей сказочной вселенной. Но однажды волшебство ее мира начинает исчезать. Уже нельзя перелететь со второго этажа дома сразу в машину, а ноги перестали держать форму туфлей на высоком каблуке и превратились в обычные плоские стопы.

Судя по всему, где-то в реальном мире дети перестали интересоваться куклами «Барби» — отсюда и кризис в волшебной стране. Но легкомысленная главная героиня не готова с этим мириться. Она отправляется в нашу с вами вселенную, чтобы все исправить. И неожиданно для себя узнает, что настоящие девочки совсем на нее не похожи. Они даже одеваются не так…