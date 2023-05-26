«Еврейское, армянское и даже японское»: Алиана Устиненко из «Дома-2» рассекретила имя маленькой дочери

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Напомним, дочь Алианы Устиненко и ее гражданского мужа Маркуса появилась на свет 26 апреля. Малышка стала вторым ребенком Алианы, которая воспитывает сына Роберта от Саши Гобозова.