«Еврейское, армянское и даже японское»: Алиана Устиненко из «Дома-2» рассекретила имя маленькой дочери

Бывшая участница «Дома-2» Алиана Устиненко рассекретила имя дочери, появившейся на свет ровно месяц назад.
«Вся семья в сборе. И мы готовы рассказать имя нашей дочки. Его предложил сын, муж утвердил… Я была согласна. Имя еврейское, армянское и даже японское», — поделилась Алиана Устиненко.
В микроблоге Алиана Устиненко разместила видео, на котором запечатлена с мужем, сыном и дочкой. Дружное семейство лопнуло шарик, а затем хором озвучило, как зовут малышку.
«Нашу доченьку зовут Микаэлла», — объявила Алиана Устиненко.
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Напомним, дочь Алианы Устиненко и ее гражданского мужа Маркуса появилась на свет 26 апреля. Малышка стала вторым ребенком Алианы, которая воспитывает сына Роберта от Саши Гобозова.