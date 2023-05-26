Сашу Стоуна заподозрили в сведении тату, которую он сделал в честь Вали Карнавал

Среди последних публикаций социальных сетей блогера Саши Стоуна появились кадры из салона, где знаменитости делали тату.

Примечательно, что новый рисунок на теле Саши Стоуна мастера выполняли именно в том месте, где располагалась татуировка в честь Вали Карнавал.

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Напомним, что блогеры Карнавал и Стоун готовились к свадьбе. Однако счастливой совместной жизни знаменитостей, по слухам, пришел конец. Валя сменила цвет волос, публикует фото букетов от неизвестного лица и путешествует с подругами. А Стоун успел съездить в Дубай с сыном Валерии — Арсением Шульгиным.

И теперь Стоун оказался в тату-салоне.