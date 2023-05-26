Сашу Стоуна заподозрили в сведении тату, которую он сделал в честь Вали Карнавал

Среди последних публикаций социальных сетей блогера Саши Стоуна появились кадры из салона, где знаменитости делали тату.
Примечательно, что новый рисунок на теле Саши Стоуна мастера выполняли именно в том месте, где располагалась татуировка в честь Вали Карнавал.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Напомним, что блогеры Карнавал и Стоун готовились к свадьбе. Однако счастливой совместной жизни знаменитостей, по слухам, пришел конец. Валя сменила цвет волос, публикует фото букетов от неизвестного лица и путешествует с подругами. А Стоун успел съездить в Дубай с сыном Валерии — Арсением Шульгиным.
И теперь Стоун оказался в тату-салоне.
Саша Стоун в тату-салоне. Фото: соцсети
Саша попросил мастеров нарисовать неизвестное в том месте, где когда-то набил первую букву имени возлюбленной. Поклонники заподозрили, что Стоун решил забыть о Карнавал таким способом. Окончательного официального заявления о расставании Стоуна и Карнавал так и не было.